Суд поддержал решение о включении сведений в отношении АО «Усолье-Сибирский химический завод» в реестр недобросовестных

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Центр фармации и медицинской техники» Министерства обороны Российской Федерации о внесении сведений в отношении АО «Усолье-Сибирский химический завод» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку лекарственного препарата для медицинского применения Мезокарб.