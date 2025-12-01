Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ПАО «Т Плюс» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Текон МТ» на действия ПАО «Т Плюс» (Заказчик) при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки продукции «Мембранные модули ультрафильтрации» для нужд Филиала «Свердловский».

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Текон МТ» обоснованной и выдало обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Т Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-207261/25).