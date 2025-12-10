Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ПАО «КМЗ» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Инноформула» на действия ПАО «КМЗ» (Заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» закрытого запроса котировок в электронной форме на поставку сантехники ХПВХ и НПВХ.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «КМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-215935/25).