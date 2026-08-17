Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «Актион-пресс» Закона о рекламе
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка без предварительного согласия на получение рекламы.
Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Актион-пресс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-108787/26).
Интересно
Согласно части 4.1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.