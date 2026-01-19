Суд поддержал постановление Управления о нарушении АО «Почта Банк» Закона о рекламе

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного СМС-сообщения без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 360 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-71620/25).