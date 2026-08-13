Суд отправил жителя Жигулевска в колонию за ранение приятеля

Жигулевский суд приговорил 43-летнего мужчину к трем годам колонии за тяжкое ранение знакомого во время ссоры, сообщает volga.news .

Конфликт произошел в августе 2025 года в гаражно-строительном кооперативе Жигулевска. Компания мужчин распивала спиртное, когда между подсудимым и потерпевшим началась словесная перепалка.

Ссора переросла в драку. Мужчина схватил нож и ударил оппонента в грудь. Ранение причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Смягчающие обстоятельства суд учел, однако назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.