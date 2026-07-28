Суд отказал топ-менеджеру в выплате «золотого парашюта» после увольнения за использование китайской нейросети

В одной из столичных компаний разгорелся скандал: директор по продажам с окладом более 800 тысяч рублей в месяц подала в суд на своего работодателя. Она требовала выплатить ей компенсацию в размере пяти миллионов рублей за увольнение без «золотого парашюта». Однако суд встал на сторону компании, сообщил KP.RU .

Женщину уволили не только за невыполнение плана продаж, но и за разглашение служебной информации. Выяснилось, что топ-менеджер пересылала конфиденциальные данные на свой личный адрес и загружала их в китайскую нейросеть DeepSeek. Эта программа позволяет анализировать большие объемы информации, но при этом данные могут попасть в открытый доступ через поисковик Google.

Адвокат Максим Парасочка рассказал, что существует множество способов утечки информации: копирование документов на флешку, пересылка материалов на личные адреса, обсуждение рабочих вопросов во внешних чатах. Он подчеркнул, что ответственность за предотвращение утечек несут не только сотрудники, но и руководство, и службы безопасности компании.

Эксперт отметил, что сотрудник должен был уведомить руководство о своем намерении использовать нейросеть для анализа данных. Если же он сделал это самовольно, то может столкнуться с нежелательными последствиями. Компания, в свою очередь, должна четко прописать правила работы с конфиденциальной информацией и довести их до сведения сотрудников.