Суд оставил в силе арест Беркович и Петрийчук | 360°

02 мая 2024, 19:09
Суд оставил в силе арест Беркович и Петрийчук
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Беркович и Петрийчук до 4 мая
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Московский городской суд подтвердил законность решения Замоскворецкого районного суда от 8 апреля 2024 года о продлении ареста Петрийчук и Беркович до 4 мая.
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Уголовное дело против режиссера и драматурга инициировали в начале мая 2023 года после того, как они поставили спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о контактах женщин с представителями радикального ислама через социальные сети.
Представители правопорядка нашли в спектакле элементы пропаганды терроризма, а также признаки дискриминации русских мужчин. Это послужило основанием для ареста авторов и заключения в СИЗО.
Росфинмониторинг также внес Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.
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