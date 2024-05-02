Суд оставил в силе арест Беркович и Петрийчук | 360°

Общество 02 мая 2024, 19:09 Суд оставил в силе арест Беркович и Петрийчук Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Беркович и Петрийчук до 4 мая РИА «Новости»

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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление о продлении ареста драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Московский городской суд подтвердил законность решения Замоскворецкого районного суда от 8 апреля 2024 года о продлении ареста Петрийчук и Беркович до 4 мая.

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Уголовное дело против режиссера и драматурга инициировали в начале мая 2023 года после того, как они поставили спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о контактах женщин с представителями радикального ислама через социальные сети.

Представители правопорядка нашли в спектакле элементы пропаганды терроризма, а также признаки дискриминации русских мужчин. Это послужило основанием для ареста авторов и заключения в СИЗО.

Росфинмониторинг также внес Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.