Суд обязал родителей возместить ущерб за хулиганские действия детей в Курганской области

В Курганской области родители подростков из Кетовского округа должны выплатить более 400 тысяч рублей за действия своих детей. Несовершеннолетние разгромили строящийся дом, разбили стеклопакет и повредили технику с мебелью, написало URA.RU .

По информации, полученной от источников в сфере правозащиты, трое подростков в Кетовском округе проникли в чужой дом. Двое из них разрисовали стекла краской, разбили стеклопакет, пинали телевизор, СВЧ и другую технику, били посуду. Соседи, заметив происходящее, позвонили дочери хозяина дома, и малолетних хулиганов удалось поймать.

Хозяин дома оценил причиненный ущерб в порядка 400 тысяч рублей. Согласно судебным материалам, размер ущерба, установленный независимой оценкой, составил 367 604 рубля 31 копейку. Поскольку подростки на момент совершения действий не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, к возмещению ущерба были привлечены их родители.