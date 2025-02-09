Суд не стал рассматривать протокол на иноагента Дудя

Кузьминский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Протокол составили за распространение материалов без указания статуса иноагента. За это нарушение может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Суд решил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы составившему его должностному лицу.

Ранее Дудя* привлекли к административной ответственности за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура выяснила, что блогер разместил в видеохостинге ролик без маркировки с указанием статуса автора. Против Дудя* возбудили дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В декабре появилась информация, что блогера могут лишить свободы на срок до двух лет, если его привлекут к ответственности по уголовной статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.