Суд не стал рассматривать протокол на иноагента Дудя
Кузьминский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».
Протокол составили за распространение материалов без указания статуса иноагента. За это нарушение может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Суд решил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы составившему его должностному лицу.
Ранее Дудя* привлекли к административной ответственности за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура выяснила, что блогер разместил в видеохостинге ролик без маркировки с указанием статуса автора. Против Дудя* возбудили дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».
В декабре появилась информация, что блогера могут лишить свободы на срок до двух лет, если его привлекут к ответственности по уголовной статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.