Суд назначил условный срок администратору притона в Петербурге

Невский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условно женщину, которая обеспечивала работу притона на Искровском проспекте. Она принимала звонки клиентов, получала оплату и учитывала выручку, сообщает «Газета СПб» .

Суд признал женщину виновной в организации занятия проституцией. Условный срок составил два года шесть месяцев.

По данным следствия, фигурантка следила за порядком в помещении, организовывала уборку и стирку белья. Она отвечала на звонки, согласовывала стоимость и время посещения, встречала клиентов и показывала им женщин, оказывавших интимные услуги.

Стоимость часа составляла 4 тысячи рублей. Администратор также фиксировала число посетителей, полученные деньги и время работы каждой женщины.

Полицейские позвонили ей под видом клиентов, получили адрес квартиры и передали 12 тысяч рублей за услуги двух женщин. После получения денег фигурантку задержали.

В суде женщина не признала вину. Она заявила, что находилась в квартире только для уборки и стирки, однако суд счел доказательства достаточными для обвинительного приговора.