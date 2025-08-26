Суд наказал двух студентов из Петербурга за попытку дать взятку за экзамен

В Санкт-Петербурге двух студентов оштрафовали за попытку дать взятку за сдачу экзамена. Об этом написало местное СМИ .

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что в Красногвардейском районном суде рассмотрели дело двух студентов, которые намеревались передать деньги преподавателю за положительную оценку без сдачи экзамена. Сумма взятки составляла 260 тысяч рублей, часть из которых студенты планировали присвоить себе.

Преступный замысел не был осуществлен, так как действия студентов пресекли сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Суд признал студентов виновными и назначил каждому штраф в размере 1 миллиона рублей. Наказание считается отбытым, и студенты были освобождены из-за зачета времени содержания под стражей.