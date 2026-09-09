Суд может признать погибшей альпинистку Наговицину

Пропавшую без вести российскую альпинистку Наталью Наговицину могут признать погибшей по иску родственников. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал адвокат Александр Корытин из Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры».

Он уточнил, что для признания человека умершим суду нужны доказательства угрожавших жизни обстоятельств. Факт смерти Наговициной до сих пор не установлен. В МЧС Киргизии уточнили, что родные за содействием не обращались.

По закону человека можно признать умершим через пять лет в общем порядке либо через шесть месяцев при наличии оснований предполагать гибель от несчастного случая, добавил адвокат.

Наговицина травмировала ногу 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы. Ее пытались спасти три группы альпинистов, но никто не смог даже приблизиться к месту происшествия. Наговицину признали пропавшей без вести 27 августа 2025 года.