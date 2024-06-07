Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде

Чернышенко: студенты в 2025 году смогут получить диплом в электронном виде

Фото: РИА «Новости»

Начиная с 2025 года российские студенты смогут получать диплом о высшем образовании в электронном формате наравне с бумажным. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас уже идет эксперимент по электронным студенческим билетам и зачеткам. Проект с цифровым дипломом начался раньше, ситуация там проще. Существует реестр дипломов, мы ожидаем принятия закона в следующем году. Электронный диплом будет иметь точно такой же статус, как и традиционный бумажный», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что у студента будет выбор, в каком именно формате получать документ.

Ране глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина об экспериментальном переводе зачеток и студенческих билетов в электронный вид. Проект проходит на полностью добровольной основе и коснется студентов вузов и колледжей, а также аспирантов и ординаторов.

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