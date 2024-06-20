Студенты СПбГАСУ предложили концепции благоустройства территории на Фонтанке
На набережной реки Фонтанки планируют создание нового общественного пространства, свои концепции представили студенты СПбГАСУ. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Жюри обратили внимание сразу на несколько концепций. Среди них и современные решения с фуд-кортами, а также — с зелеными насаждениями и историческими зданиями. Члены жюри также отметили идею «Русского двора» с акцентом на культурный код нашего народа.
«Благодаря работе муниципального образования, администрации Петербурга внутридворовая территория может преобразоваться в ближайшие год или два», — отметил заведующий кафедрой архитектурного проектирования СПбГАСУ Андрей Суровенков.
Он добавил, что пока сложно сказать, какую именно концепцию выберут. Но не исключено, что из каждой выберут самые удачные идеи и решения.