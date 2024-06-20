Студенты СПбГАСУ предложили концепции благоустройства территории на Фонтанке

На набережной реки Фонтанки планируют создание нового общественного пространства, свои концепции представили студенты СПбГАСУ. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Жюри обратили внимание сразу на несколько концепций. Среди них и современные решения с фуд-кортами, а также — с зелеными насаждениями и историческими зданиями. Члены жюри также отметили идею «Русского двора» с акцентом на культурный код нашего народа.

«Благодаря работе муниципального образования, администрации Петербурга внутридворовая территория может преобразоваться в ближайшие год или два», — отметил заведующий кафедрой архитектурного проектирования СПбГАСУ Андрей Суровенков.

Он добавил, что пока сложно сказать, какую именно концепцию выберут. Но не исключено, что из каждой выберут самые удачные идеи и решения.