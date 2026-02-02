Студенты оценили практику на одной из крупнейших площадок для стажировок в нефтяной сфере

По итогам 2025 года «Газпром нефть» приняла на практику и стажировку более четырех тысяч студентов вузов и колледжей. Компания сотрудничает с учебными учреждениями, помогает актуализировать образовательные программы, оборудовать учебные классы и лаборатории, а также повышать компетенции преподавателей.

Самой крупной площадкой для стажировки в нефтяной отрасли в столице является Московский НПЗ. На его полигоне ежегодно проходят практику более 100 студентов. Молодежь знакомят с профессиями операторов технологических установок, которые непосредственно управляют процессом переработки нефти, специалистов по отгрузке готовой продукции, лаборантов химического анализа.

Студенты работают с передовыми технологиями нефтяной отрасли на этапе обучения и участвуют в масштабных проектах. По итогам 2025 года порядка двух тысяч выпускников устроились на работу в компанию.

Тысячи студентов и выпускников ведущих вузов регулярно участвуют в составлении авторитетных рейтингов Best Company Award и FutureToday. Согласно их результатам, в числе одного из лучших работодателей в нефтяной отрасли остается «Газпром нефть». Участники опросов отметили, что при выборе работы особое внимание уделяют высокой зарплате, надежности компании и наличию интересных проектов, которые дают реальный опыт.