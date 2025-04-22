Студентов призвали осознанно подходить к выбору компаний для прохождения стажировок

Руководитель департамента обучения и развития персонала страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Денис Соломатин поделился с «Известиями» советами по выбору качественной стажировки, позволяющей успешно стартовать карьеру в условиях современного рынка труда.
Сегодня успешное завершение вузовского образования далеко не гарантирует быстрое получение престижной должности. Работодатели рассчитывают увидеть подготовленных сотрудников, готовых немедленно приступить к выполнению обязанностей. Правильная практика, обеспечивающая полезные знания и опыт, становится ключевым преимуществом кандидата.
Соломатин рекомендовал студентам осознанно подходить к выбору компаний для прохождения стажировок. Необходимо учитывать собственные интересы и долгосрочные карьерные цели. Для принятия верного решения кандидатам стоит задать себе вопрос: какой вид деятельности привлекает больше всего?
Таким образом, грамотно спланированная стажировка может стать надежным фундаментом будущей профессиональной карьеры.
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