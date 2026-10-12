Студентка УрФУ рассказала, как проекты меняют представление о взрослении

Студентка второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» УрФУ, координатор социальных и молодежных инициатив в Каменске-Уральском Екатерина Панфилова считает, что взросление начинается тогда, когда последствия твоих решений касаются уже не только тебя. Об этом она рассказала в рамках проекта «ФедералПресс» .

«Параллельно с учебой я занимаюсь социальными и молодежными проектами: участвую в подготовке общественных инициатив, выставок, благотворительных и патриотических мероприятий, взаимодействую с партнерами. Именно эта работа изменила мое представление о взрослении», — приводит ее слова издание.

По словам Панфиловой, в университете последствия решений понятны: не успел подготовиться — получил оценку хуже, неправильно сделал работу — переделал. В проектной деятельности, уверена она, все иначе: если ты о чем-то договорился, тебя ждут другие люди, а если не написал вовремя, не уточнил, не организовал — проблема появляется уже не только у тебя.

Студентка не противопоставляет учебу практике. Она отметила, что чем больше занимается проектами, тем лучше понимает, зачем ей часть того, что изучается в вузе. По ее мнению, когда ты сам договариваешься с организацией, собираешь людей, распределяешь задачи и думаешь, что делать, если что-то меняется в последний момент, все воспринимается по-другому.

Настоящее доверие, по мнению Панфиловой, предполагает и возможность ошибаться. Она отметила, что особенно ценит преподавателей и старших коллег, к которым можно прийти со своей идеей, и в такие моменты чувствуешь, что к тебе относятся как к участнику настоящего дела.