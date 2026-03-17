Студентка из Нижнего Новгорода рассказала о планах ННГАСУ создать парк в Сарове

Команда студентов Нижегородского архитектурно-строительного университета разработала концепцию нового общественного пространства рядом с технопарком в Сарове. Проект занял первое место в номинации «Объекты туристской инфраструктуры» на втором сезоне Национального студенческого конкурса «Благоустрой!». О проекте корреспонденту сайта pravda-nn.ru рассказала одна из авторов, студентка пятого курса ННГАСУ Мария Неклюдова.

На данный момент территория между технопарком и Саровом представляет собой ничем не примечательную лесополосу со стихийными тропами. Однако авторы проекта Мария Неклюдова и Дарья Иканова хотят превратить ее в территорию смыслов.

«Мы поставили задачу создать на этом месте общественное пространство», — говорит Неклюдова.

Авторы обратились к идентичности Сарова, где переплелись духовные и научные виды познания. В городе жил и совершал духовный подвиг один из самых почитаемых русских святых Серафим Саровский. Также там располагается Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Эти составляющие и легли в основу проекта.

Авторы концепции встретились с главным архитектором и главой администрации Сарова. Они рассказали, что парк должен стать научно-развлекательным центром.

«Чтобы у каждого ребенка из Сарова была мечта стать ученым», — отмечает Неклюдова.

В связи с этим были разработаны три тематические тропы: общая, научная с музеем Атома и природная, проходящая вдоль реки Сатис и ведущая к Серафимовскому источнику.