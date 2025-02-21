Студентам университета имени Путина передали мотоциклы Адама Кадырова

Студентов Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина посадили на транспорт, который вузу передал его куратор, сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Об этом сообщило ИА «Чечня сегодня».
В учебном заведении решили открыть курсы подготовки мотоциклистов. Программа включит в себя инструктаж по управлению транспортом в условиях боевых действий.
У университете не было собственных мотоциклов, поэтому руководство вуза обратилось к главе Чеченской Республики и его сыну. Кадыров-младший передал студентам несколько байков, на которых золотыми буквами написано Dustum 13. Первое слово — позывной Адама.
Ранее при поддержке Рамзана Кадырова штурмовикам в ДНР передали партию автомобилей, обновленных на заводе «Чеченавто». Всего военные получили 15 машин.На модернизированных авто можно будет устанавливать мелкокалиберные и крупнокалиберные орудия.
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