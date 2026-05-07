Студент ПИМУ получил наказание за поддельную справку
Студенту Приволжского медицинского университета вынесли приговор за использование поддельной справки о временной нетрудоспособности. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Документ был представлен в вуз для продления срока ликвидации академической задолженности.
Суд признал студента виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
