Сценарист Калинина рассказала, что любой человек может создать комикс

В Международный день комиксов, который отмечают в конце сентября, редактор и сценарист Анастасия Калинина поделилась с «ТСН24» , что создавать комиксы может каждый.

Она отметила, что теперь комиксы считаются девятым искусством, обладающим уникальной атмосферой и форматом передачи информации. Даже дети часто рисуют их, изображая любимых персонажей из своих историй.

Для профессиональной работы лучше собрать команду, которая включает сценаристов, редакторов и художников — этим обычно занимаются издательства. Калинина добавила, что большинство создателей работают в цифровых программах, используя специальные планшеты и нейросети для моделирования.