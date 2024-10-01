Сценарист Калинина рассказала, что любой человек может создать комикс

В Международный день комиксов, который отмечают в конце сентября, редактор и сценарист Анастасия Калинина поделилась с «ТСН24», что создавать комиксы может каждый.
Она отметила, что теперь комиксы считаются девятым искусством, обладающим уникальной атмосферой и форматом передачи информации. Даже дети часто рисуют их, изображая любимых персонажей из своих историй.
Для профессиональной работы лучше собрать команду, которая включает сценаристов, редакторов и художников — этим обычно занимаются издательства. Калинина добавила, что большинство создателей работают в цифровых программах, используя специальные планшеты и нейросети для моделирования.
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