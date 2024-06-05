Сценарий жизни. Новый квартал появится в Реутове

В Реутове начали строить новый жилой квартал. Строители уже возвели фундамент и стены. О том, как проходят работы — в материале 360.ru.

Сейчас строители практически завершили монолитные работы первых корпусов жилого квартала EVO. Совсем скоро здесь появятся общественные пространства с аллеями, а район преобразится современными и комфортными домами. Вместе с ними здесь появится вся необходимая инфраструктура.

Застройщик — стройкомпания DOGMA — продумал все детали и поставил себе задачу обеспечить реутовцев не только квадратными метрами, но и школами, детскими садами и поликлиникой.

В рамках реализации всего проекта застройщик благоустроит порядка восьми гектаров территории.

«Будут предусмотрены все индивидуальные решения по МАФам, на наших действующих объектах, где сейчас ведутся работы, предусмотрено двухуровневое благоустройство, будет зона стилобата, также доступные игровые площадки», — рассказал замруководителя проекта ЖК EVO Михаил Шин.

Еще одну проблему города — линии электропередачи, которые делят Реутов на две части, — тоже решат. Их вынесут на безопасное расстояние и уберут под землю.

В рамках строительства жилого квартала застройщик предусмотрел три этапа реализации. В ходе первого возведут пять жилых домов.

«Сейчас первых два дома у нас в работе, остальные три — приступим к выполнению осенью этого года», — добавил Михаил Шин.

По его словам, сейчас строители заняты монолитными работами. В частности, каменной кладкой. В ближайшее время бригады перейдут к инженерным работам и фасадам.

Помимо школ, детских садов и поликлиники, здесь будут коворкинг-пространства, беседки, детские площадки и многоуровневый паркинг. Они будут доступны не только жителям квартала, но и всем горожанам Реутова.

Компания DOGMA отличается тем, что строит качественное жилье в короткие сроки. На данный момент девелопер ввел в эксплуатацию уже свыше 70 многоквартирных жилых домов, рассказала менеджер по продажам Анастасия Прокофьева.

«Все дома введены точно в срок либо с опережением. Кроме того, мы строим не просто дома, а инфраструктуру. Можно сказать, что мы создаем для жителей наших домов современные сценарии жизни», — пояснила она.

Завершить строительство первой очереди жилого квартала EVO планируют уже в следующем году. В Подмосковье этот проект первый, но не последний. В 2024 году DOGMA приступила к новому масштабному строительству жилого квартала «Публицист» в Пушкино.