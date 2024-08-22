Стройку знакового российского проекта по сжижению газа приостановили из-за санкций

Сроки возведения третьей линии завода проекта «Новатэк» и его иностранных партнеров «Арктик СПГ-2» в Мурманской области перенесли. Об этом два источника сообщили РБК .

По данным издания, строительные работы решили приостановить как минимум до конца 2024 года, а запустить линию планируют в 2028-м. Ранее ее планировали достроить в 2026 году.

Возведение объекта, мощность которого составит 6,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, стартовало осенью прошлого года. Сейчас работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) под Мурманском свели к минимуму, чтобы через 1,5 года возобновить их в полную силу.

Авторы статьи уточнили, что сроки строительства перенесли из-за появившихся сложностей, связанных с нехваткой необходимого оборудования, а также дефицита в танкерах усиленного ледового класса arc7. Они перевозят сжиженный природный газ не только в теплый сезон.

Весной газета The Wall Street Journal предупреждала, что власти США намерены помешать России реализовать проект «Арктик СПГ — 2». Для этого они будут применять разные инструменты давления, включая санкции.