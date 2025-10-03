Строительство Святых врат для монастыря Серафима Саровского началось в Нижегородской области

Строительство главных ворот, известных как Святые врата, началось в Дивееве для монастыря Серафима Саровского. Строительство, осуществляемое под руководством Нижегородской епархии, уже вошло в стадию возведения фундамента. Проект, разработанный в стиле XVII века, получил одобрение государственной экспертизы весной текущего года, написало НИА «Нижний Новгород» .

Комплекс, включающий главные ворота, надвратный храм и колокольню, расположен вдоль единой оси с Казанским собором. Конструкция высотой 58 метров с восемью куполами и малыми главками придаст ансамблю величие и монументальность.

Надвратный храм, расположенный на верхнем этаже, будет украшен мозаичными композициями. Ветхозаветная Троица займет фасад на западе, а восточную сторону украсят изображением Иверской иконы Божией Матери. В центре фасада размещена мозаичное изображение Распятия Христа с копьем и тростью в руках.

Строительство нового входа в монастырь является частью обширной программы реставрации и расширения монастырского комплекса, направленной на повышение привлекательности и доступности достопримечательности для паломников и туристов.