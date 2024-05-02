Строительство школы в ТиНАО по городской программе завершили на 50% | 360°

Общество 02 мая 2024, 09:27 Строительство школы в ТиНАО по городской программе завершили на 50% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Возведение школы на 1150 мест в поселении Московский префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов закончили более чем на половину. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новая школа — новые возможности

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных систем, а также фасадными работами. Площадь нового здания — не менее 27 тысяч квадратных метров.

Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания МПТ было подписано в 2021 году. На текущий момент готовность объекта составляет 50%. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу. Владислав Овчинский

Школу достоят в 2025 году. Учебное учреждение войдет в состав жилого комплекса «Саларьево парк», возведением которого занимается группа компаний ПИК.

Появление новой школы обеспечит район не только новыми рабочими местами — появится более 140 должностей, — но и даст новые образовательные возможности для детей. В учебном заведении по последним технологиям оборудуют базовые классы, кабинеты информатики, лаборатории робототехники. Там же появятся мастерская акварельной живописи и музыки, шахматный кружок, занятия химико-технического направления, по естественным наукам, классы ботаники и растениеводства.

Сбалансированная застройка

В регионе активно реализуют программу создания мест приложения труда, которую запустили в 2020 году. Ее основная цель — обеспечить сбалансированную застройку спальных районов с учетом потребности в рабочих местах. Правительство столицы уже заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство новых промышленных предприятий, офисов, учреждений культы, образования и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Поучаствовать в программе застройщики могут, оставив заявку через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.