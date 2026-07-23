Строительство нового бульвара в Волжске завершат в октябре

Глава Марий Эл проверил, как идет строительство пешеходного бульвара в микрорайоне Северный в Волжске. Объект уже готов более чем на 20%, работы планируют завершить в октябре, написало ИА МариМедиа .

Бульвар победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды и получил грант из федерального бюджета в размере 99,5 млн рублей. На месте старого бетонного покрытия и металлических заборов началась подготовка территории: выравнивают площадку, устанавливают новые бордюры.

Глава региона отметил, что бульвар станет популярным местом среди жителей Волжска. Здесь будут пешеходные маршруты, велодорожка, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, амфитеатр, сцены и прогулочная зона с озеленением и освещением.

Также на ремонт дороги по улице Шестакова выделили 2,9 млн рублей, поэтому подъездные пути к бульвару будут комфортными.