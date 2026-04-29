Строительство двух школ стартовало в Володарске

В Володарском округе заложили капсулы времени на площадках будущих образовательных объектов. Началось строительство школы на 500 учеников и детской школы искусств на 150 мест, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Губернатор Глеб Никитин отметил, что это позволит закрыть два устаревших корпуса школы №1.

Новые здания будут соответствовать современным стандартам, включая доступную среду для детей с ОВЗ. Строительство школы ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а школа искусств — по нацпроекту «Семья».

