Строительство двух школ стартовало в Володарске

В Володарском округе заложили капсулы времени на площадках будущих образовательных объектов. Началось строительство школы на 500 учеников и детской школы искусств на 150 мест, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Губернатор Глеб Никитин отметил, что это позволит закрыть два устаревших корпуса школы №1.
Новые здания будут соответствовать современным стандартам, включая доступную среду для детей с ОВЗ. Строительство школы ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а школа искусств — по нацпроекту «Семья».
