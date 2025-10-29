Строительный эксперт Васильев заявил, что звукоизоляция на стене поможет избавиться от шума соседей

Строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил NEWS.ru , что использование гипсоволокнистых листов и других звукопоглощающих материалов может снизить уровень шума на 14–18 децибел.

Если вы четко слышите звуки из соседней квартиры, можно создать дополнительный звукоизолирующий слой на стене, посоветовал специалист. Для этого нужно смонтировать каркасную конструкцию с использованием гипсоволокнистых листов в сочетании с минеральной ватой определенной плотности.

По словам Васильева, стоимость таких работ в 2025 году составит примерно 2,5–3 тысячи рублей за квадратный метр, включая материалы и монтаж. Существуют более бюджетные бескаркасные решения, но их эффективность против низкочастотных шумов ниже.

Перед монтажом звукоизоляции необходимо тщательно проверить стены на наличие щелей и трещин. Герметизация дефектов с помощью акустического силикона может дать заметное улучшение даже без масштабных работ.

Васильев также подчеркнул, что ударные шумы, такие как топот и звуки падающих предметов, лучше всего нейтрализовать, установив «плавающий пол» у соседей сверху. В качестве альтернативы рекомендуется использовать толстые ковры, пробковые полы или другие звукопоглощающие материалы.