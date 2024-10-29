Строительный эксперт Васильев: водонепроницаемые чехлы спасут мебель от когтей кошки

Зацепки на мягкой мебели — актуальная проблема владельцев кошек. Как уберечь кресла и диваны от когтей питомца, рассказал строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев в беседе с News.ru .

Если животное любит точить когти о мебель, стоит приобрести водонепроницаемые чехлы, посоветовал специалист.

«Чтобы не пришлось жертвовать модными предметами мягкой мебели, существует обивка от кошек: ткань с тефлоновой защитой, микрофибра, кошки ее не любят», — отметил Васильев.

Он также рекомендовал обратить внимание на бархат и натуральную кожу. По словам эксперта, при использовании водостойких средств данные материалы могут прослужить довольно долго.