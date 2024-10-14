Строительный эксперт Васильев: вентилятор вытяжки в ванной должен находиться напротив двери

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал о правилах установки вытяжки в ванной. Стоит разместить ее ближе к потолку, так как именно туда поднимается горячий воздух, сообщил специалист в беседе с News.ru .

Он также отметил, что вентилятор должен находиться напротив двери. Благодаря такому расположению воздух будет равномерно заполнять комнату.

«За час воздух в ванной должен обновиться минимум пять-восемь раз. Нормальный уровень шума лопастей — от 30Дб и ниже», — добавил Васильев.

По его словам, устройство с таймером, датчиками влажности и движения поможет сэкономить на электричестве.