Строительный эксперт Васильев: старую ванну дешевле отреставрировать, чем купить новую

Покупка новой ванны обойдется в сумму от 15 до 30 тысяч рублей, при этом реставрация эмали обычно выходит в 10 раз дешевле. Об этом рассказал News.ru специалист по строительству Федор Васильев.

Провести работы можно самостоятельно с использованием специальных наборов. Они стоят в районе 1-3 тысяч рублей. Реставрировать ванну лучше в гараже или на улице, при этом не стоит забывать о защите — очках, респираторе и плотных перчатках, добавил эксперт.