Строительный эксперт Васильев: старую ванну дешевле отреставрировать, чем купить новую

Покупка новой ванны обойдется в сумму от 15 до 30 тысяч рублей, при этом реставрация эмали обычно выходит в 10 раз дешевле. Об этом рассказал News.ru специалист по строительству Федор Васильев.
Провести работы можно самостоятельно с использованием специальных наборов. Они стоят в районе 1-3 тысяч рублей. Реставрировать ванну лучше в гараже или на улице, при этом не стоит забывать о защите — очках, респираторе и плотных перчатках, добавил эксперт.
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