Строительный эксперт Васильев сообщил, что избавиться от скрипа дверей и замков можно без вызова мастера

Избавиться от скрипа дверей и замков можно без вызова мастера, используя доступные средства, сообщил NEWS.ru бизнесмен, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, причина скрипа — загрязнение и ржавчина механизмов.

Васильев рекомендует использовать смазки в формате спрея, например WD-40, или графитовую смазку с пластиковым носиком для труднодоступных мест. Подойдут также технический вазелин, солидол, литол или машинное масло, но их консистенция более густая, и для нанесения потребуется медицинский шприц или ватная палочка.

Эксперт подчеркнул, что важно обработать все подвижные элементы механизма. Подсолнечное масло использовать не стоит, так как оно быстро загустевает, образует липкую пленку и не защищает металл от коррозии.