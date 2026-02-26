Строительный эксперт Васильев рекомендовал ежедневно фиксировать ход ремонта, чтобы избежать разногласий с рабочими

При проведении ремонта в доме многие считают, что для контроля качества нужны специальные приборы и опыт прораба. Однако, как рассказал Life.ru эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, гораздо важнее установить дисциплину наблюдения и фиксировать каждый этап работ.

Васильев рекомендует подробно прописать в договоре состав работ, используемые материалы, сроки и порядок приемки этапов. Это позволит избежать споров и разногласий в процессе ремонта.

«Чем точнее запись, тем меньше поводов для спора и устных трактовок», — отмечает эксперт.

Во время ремонта полезно вести рабочий журнал, ежедневно фиксируя ход работ, прибытие материалов и выполнение задач. Особое внимание следует уделять фотофиксации скрытых работ, таких как проводка, гидроизоляция, трубы и утепление. Также важно фотографировать упаковки и маркировку материалов.

Эксперт советует фиксировать все замечания письменно и устанавливать сроки на их исправление. В финале приемку лучше проводить при хорошем дневном свете и без спешки, тщательно проверяя все выполненные работы. Только после исправления всех замечаний рекомендуется окончательно рассчитываться с рабочими.