Строительный эксперт Васильев рассказал, что покупка материалов оптом поможет сэкономить на ремонте

Генеральный директор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев сообщил News.ru , что при ремонте можно значительно сэкономить, если закупать строительные материалы оптом.

Специалист отметил, что также можно получить скидку, покупая все у одного продавца. Кроме того, по его словам, некоторые магазины предоставляют скидки при оплате наличными или при оформлении крупных заказов.

Васильев подчеркнул, что покупка оптом более выгодна даже при необходимости небольшого количества материалов. Например, мешок шпаклевки будет дешевле, если приобретать его не поштучно. Эксперт также предложил объединяться с соседями или друзьями, делающими ремонт, для совместной закупки.