Строительный эксперт Васильев рассказал, что любые окна можно утеплить поролоном, скотчем и бумажными лентами

Строительный эксперт Федор Васильев в беседе с изданием NEWS.ru посоветовал утеплять окна ватой, поролоном или скотчем. По его словам, особенно в этом нуждаются старые советские рамы.
«Вариант вполне пригоден, если нужно пережить в квартире со сквозняками один холодный сезон», — сказал собеседник издания.
Для того, чтобы закрыть щель, необходимо смочить старую газету и поместить ее в стыки. В качестве клея можно использовать мыло, разведенное в воде. Чтобы лента не отставала от рам, сперва необходимо снять облупившуюся краску, добавил Васильев.
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