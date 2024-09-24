Строительный эксперт Васильев рассказал, что балкон может начать течь из-за разрушения арматуры

Проблемы с протечками потолка на балконе обычно возникают из-за неправильной геометрии крыши, пояснил строительный эксперт Федор Васильев в интервью NEWS.ru .

Крыша должна иметь уклон, чтобы избежать накопления влаги на ее поверхности. Эксперт также рекомендовал периодически проверять герметичность швов и стыков, так как может оказаться, что герметик стал непригодным.

Кроме того, следует обратить внимание на панели, так как на них могут появляться трещины и сколы. Постепенно вода, проникая через мелкие трещины, может инициировать коррозию арматурной конструкции, что приведет к ухудшению ситуации, добавил специалист.

Он отметил, что при наличии неисправностей в крыше или повреждений арматуры может потребоваться капитальный ремонт. Однако с незначительными дефектами возможно справиться самостоятельно, например, путем герметизации стыков и швов.