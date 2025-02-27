Строительный эксперт Васильев призвал хранить краску в проветриваемом помещении

По его словам, банки с краской нужно размещать в хорошо проветриваемом помещении на стеллаже или сухом цементном полу. Для обеспечения воздухообмена можно установить кондиционер и систему вентиляции. Цементный пол предпочтительнее других покрытий, так как он более сухой.

Металлические банки с краской рекомендуется ставить на стеллажи или поддоны, чтобы избежать ржавчины и разгерметизации. Если краска расфасована в пластиковую тару, то ее следует хранить штабелями высотой не более трех метров на деревянных поддонах.

Важно ограничить доступ детей и животных в помещение, где хранится краска, а также иметь под рукой огнетушитель. Необходимо поддерживать температуру в помещении от +10 до +25 градусов. Влажность в комнате не должна превышать 80%, заключил эксперт.