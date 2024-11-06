Строительный эксперт Васильев: при появлении влаги на стенах нужно обратиться в УК

Появление влаги на стенах — результат близости к подвалу и плохих швов. Такая ситуация зачастую наблюдается в панельных домах, построенных 20-30 лет назад. Об этом рассказал строительный эксперт и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с News.ru.
По его словам, при разгерметизации швов и образовании мостика холода стена замерзает.
«Десятки лет утепляющие материалы накапливали влагу, а в некоторых случаях могли просто деформироваться и перестать выполнять свою функцию», — пояснил специалист.
С данной проблемой он посоветовал обращаться в управляющую компанию. Необходимо потребовать заменить межпанельный утеплитель, а также дополнительно защитить швы от попадания воды, отметил Васильев.
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