Строительный эксперт Васильев: при появлении влаги на стенах нужно обратиться в УК

Появление влаги на стенах — результат близости к подвалу и плохих швов. Такая ситуация зачастую наблюдается в панельных домах, построенных 20-30 лет назад. Об этом рассказал строительный эксперт и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с News.ru .

По его словам, при разгерметизации швов и образовании мостика холода стена замерзает.

«Десятки лет утепляющие материалы накапливали влагу, а в некоторых случаях могли просто деформироваться и перестать выполнять свою функцию», — пояснил специалист.

С данной проблемой он посоветовал обращаться в управляющую компанию. Необходимо потребовать заменить межпанельный утеплитель, а также дополнительно защитить швы от попадания воды, отметил Васильев.