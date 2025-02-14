Строительный эксперт Васильев: при оформлении вычета на ремонт нужны чеки

Федор Васильев, эксперт в строительной отрасли, напомнил, что при покупке недвижимости можно претендовать на частичный возврат денежных средств. Об этом сообщило « АБН24 ».

По словам специалиста, возврат доступен и на затраты, связанные с отделкой помещения, а также на покупку строительных материалов. Однако приобретение бытовой техники, мебели и декоративных элементов в данный список не входят.

Максимальная сумма возмещения составляет 260 тысяч рублей, но для супружеской пары она увеличивается вдвое, отметил Васильев. Для оформления вычета нужно обратиться в налоговую службу или к своему работодателю. Потребуются документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, а также квитанции, свидетельствующие о расходах на ремонт.