Строительный эксперт Васильев предупредил о штрафах за запах краски из квартиры

Запах краски из квартиры во время ремонта может привести к административным штрафам, предупредил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru .

По его словам, при жалобе соседей Роспотребнадзор вправе провести проверку воздуха на содержание вредных веществ. Если обнаружится превышение допустимых концентраций, граждан могут привлечь к ответственности за нарушение санитарных правил со штрафом до тысячи рублей.

Васильев также отметил, что при использовании квартиры для производства работ, связанных с выделением вредных веществ, штраф может быть увеличен до двух с половиной тысяч рублей, добавило Ura.ru.