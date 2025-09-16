Строительный эксперт Васильев предупредил, что большие картины и темная мебель делают комнату мрачной

Строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с News.ru предупредил о том, что темная мебель и большие картины могут испортить впечатление от интерьера, создавая чувство тесноты и давления.

Специалист подчеркнул, что в небольших помещениях без зеркал и дополнительного освещения даже такие элегантные предметы, как бронзовая люстра или деревянный шкаф, могут выглядеть громоздко. Темные оттенки мебели и дверей, а также крупные картины могут визуально уменьшить пространство. Поэтому такие элементы следует использовать с осторожностью и только в подходящих помещениях.

Эксперт также отметил, что металлизированные покрытия могут разочаровать. В слабом освещении золотой или бронзовый цвет может стать коричневым или горчичным, а серебро — темно-серым. Это может сделать интерьер мрачным.

С обоями или плиткой с растительными орнаментами может произойти то же самое. Без яркого света темные листья и крупные узоры могут превратиться в темные пятна, добавил Васильев.