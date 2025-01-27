Строительный эксперт Васильев посоветовал утеплять стены пенополистиролом

Генеральный директор компании «Главснаб», эксперт по строительным материалам Федор Васильев поделился с NEWS.ru рекомендациями по предотвращению образования конденсата в жилых помещениях.

Он объяснил, что конденсат возникает вследствие взаимодействия водяного пара с холодными поверхностями. Чтобы избежать этого явления, необходимо исключить возможность формирования точки росы и моста холода. Для этого следует использовать утеплители и двойные стеклопакеты.

Мосты холода представляют собой участки стен, где происходит значительное охлаждение поверхности, способствующее образованию конденсата. Чаще всего это межкомнатные перегородки, несущие стены, потолки, балконы, углы и наружные стены, подверженные воздействию ветра.

Для устранения мостов холода рекомендуется применять дополнительное внутреннее или внешнее утепление. Оптимальным вариантом считается наружное утепление, так как оно перемещает точку росы ближе к наружной стороне стены, снижая вероятность образования конденсата внутри помещения. Среди наиболее подходящих материалов Васильев отметил пенополистирол, пенополиуретан и эковату.