Строительный эксперт Васильев посоветовал устанавливать кондиционер на противоположной окну стене

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал о правилах установки кондиционера. Лучшее место для устройства в маленькой комнате — противоположная окну стена, отметил специалист в беседе с News.ru .

По его словам, главный принцип в обращении со сплит-системой — избегать направленного потока воздуха.

«Кондиционер нельзя вешать прямо напротив двери или окна, особенно если они часто открываются. Не направляйте поток воздуха на кровать или рабочее место», — подчеркнул Васильев.

Он также добавил, что эффективности охлаждения способствуют жалюзи. Кроме того, они снижают риск сквозняков.