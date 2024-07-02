Строительный эксперт Васильев посоветовал устанавливать кондиционер на противоположной окну стене
Строительный эксперт Федор Васильев рассказал о правилах установки кондиционера. Лучшее место для устройства в маленькой комнате — противоположная окну стена, отметил специалист в беседе с News.ru.
По его словам, главный принцип в обращении со сплит-системой — избегать направленного потока воздуха.
«Кондиционер нельзя вешать прямо напротив двери или окна, особенно если они часто открываются. Не направляйте поток воздуха на кровать или рабочее место», — подчеркнул Васильев.
Он также добавил, что эффективности охлаждения способствуют жалюзи. Кроме того, они снижают риск сквозняков.