Строительный эксперт Васильев посоветовал проверять плитку перед покупкой на наличие одних и тех же маркировок

Основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал россиянам, каким образом их могут обмануть во время покупки керамической плитки.

Как пояснил эксперт, при покупке плитки необходимо убедиться, что на всех упаковках проставлены одни и те же маркировки.

«На коробке производитель обычно пишет все характеристики товара, вплоть до оттенка. Обилием непонятных покупателям букв и цифр пользуются продавцы, чтобы подсунуть остатки какой-нибудь партии», — предупредил Васильев.

Иногда производители маркируют плитку особым обозначением в виде квадрата, поделенного на ячейки разных тонов. Это говорит о том, что плитки могут отличаться друг от друга оттенком уже с завода, добавил эксперт.