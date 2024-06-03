Строительный эксперт Васильев посоветовал отключить от сети все электроприборы на даче при приближении грозы
Чтобы обезопасить свой дачный участок от удара молнии, нужно соблюдать ряд простых правил. Об этом «Известиям» рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.
Он объяснил, что при приближающейся грозе очень важно выключить из сети все электрические приборы. Кроме того, стоит установить громоотвод.
«Штыревой громоотвод — самый простой и подходит для всех типов крыш, но его нужно установить как можно выше над участком, потому что от высоты зависит ширина защитной зоны», — отметил эксперт.
Он добавил, что скачок напряжения может произойти даже в том случае, если молния ударила недалеко от дома. Поэтому лучше не рисковать и даже при установленном громоотводе не использовать технику в грозу.