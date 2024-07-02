Строительный эксперт Васильев посоветовал охлаждать простыни в холодильнике для спасения от жары

Строительный эксперт Федор Васильев назвал бюджетные способы спасения в жару. Самый простой вариант — занавесить окна мокрыми плотными шторами, отметил специалист в беседе с Life.

Он также посоветовал охлаждать простыни и одежду в холодильнике. Сон станет куда комфортнее на прохладном постельном белье. Кроме того, с собой можно взять бутылку с замороженной водой.

Васильев посоветовал присмотреться к зеркальной пленке для окон. Изделие создает барьер для тепловой энергии.

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