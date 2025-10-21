Строительный эксперт Васильев посоветовал начинать подготовку дачи к зиме с отключения подачи воды

Строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru поделился важной информацией о подготовке дачи к зиме. Он подчеркнул, что для предотвращения поломок оборудования необходимо перекрыть все источники воды.

По словам специалиста, до наступления холодов следует отключить подачу воды, перекрыв насосную станцию или центральный ввод, затем открыть все краны в доме сверху вниз. Важно слить воду не только из магистрали, но и из каждого сантехнического узла. Необходимо освободить от воды водонагреватель через специальный клапан и выпустить гидроаккумулятор до сухого остатка, проверив давление воздуха в камере.

Васильев обратил внимание на важность подготовки бытовой техники: посудомоечной и стиральной машин. Эксперт предупредил, что оставшаяся в помпе или шланге вода после заморозков может привести к поломке деталей.

Особое внимание следует уделить наружным кранам и трубам. Их нужно не просто перекрыть, но и открыть снаружи, чтобы полностью убрать воду. Утепление таких узлов является дополнительной мерой после удаления жидкости. Васильев подчеркнул, что использование антифриза в системах с питьевой водой недопустимо по санитарным нормам.