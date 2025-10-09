Строительный эксперт Васильев посоветовал использовать осушитель воздуха для борьбы с сыростью в квартирах

Для борьбы с сыростью специалист рекомендовал использовать осушитель воздуха и обеспечить равномерный обогрев, чтобы предотвратить образование конденсата. Если на стенах появились разводы, следует обратиться в управляющую компанию с требованием заменить межпанельный утеплитель и гидроизолировать швы. Утепление фасада и улучшение вентиляции также помогут решить проблему.

Васильев подчеркнул, что утепление квартиры снаружи необходимо согласовывать с управляющей компанией. Отсутствие утепления стен может привести к образованию «точки росы» — температуры, при которой появляется конденсат.

Расположение квартиры также влияет на уровень влажности. Угловые квартиры прогреваются хуже из-за особенностей конвекции теплого воздуха, а на нижних этажах сырость может появляться из подвала из-за нарушения гидроизолирующего слоя, добавил эксперт.