Строительный эксперт Васильев посоветовал использовать мозаику вместо плитки в ванной комнате и туалете

При ремонте в ванной комнате и туалете можно заменить дорогостоящую плитку мозаикой на сетке. Однако стоить помнить, что даже у обработанных частей такого материала уголки могут оставаться острыми, отметил эксперт по строительству Федор Васильев в разговоре с News.ru.
Он также посоветовал присмотреться к пластиковым стеновым панелям. При правильной установке и бережной эксплуатации они являются долговечным и практичным материалом.
По мнению Васильева, эстетичным вариантом остается наливной пол в ванной комнате. Чаще всего его делают с 3D-изображением водопадов, моря и цветов, резюмировал специалист.
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