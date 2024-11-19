Строительный эксперт Васильев посоветовал использовать мозаику вместо плитки в ванной комнате и туалете

При ремонте в ванной комнате и туалете можно заменить дорогостоящую плитку мозаикой на сетке. Однако стоить помнить, что даже у обработанных частей такого материала уголки могут оставаться острыми, отметил эксперт по строительству Федор Васильев в разговоре с News.ru .

Он также посоветовал присмотреться к пластиковым стеновым панелям. При правильной установке и бережной эксплуатации они являются долговечным и практичным материалом.

По мнению Васильева, эстетичным вариантом остается наливной пол в ванной комнате. Чаще всего его делают с 3D-изображением водопадов, моря и цветов, резюмировал специалист.